ZU DEN BLAMAGEN UND IHRER KONJUNKTUR . . . EINE BEACHTLICHE ZUNAHME . . .

11.02.2017, 08:47 Uhr

Das Ausmaß der Blamage hat bei Donald Trump einen Spitzenwert erreicht, es geht nicht mehr schlimmer, weil das Schlimme zur Tagesordnung eines durchgeknallten Präsidenten gehört, der nur sich selbst sieht, alles andere um sich herum ausblendet, seine geistigen Fähigkeiten schon am Limit angekommen sind. Wie lange müssen wir diesen Irren noch aushalten, ihn ertragen, seine Spiele uns gefallen lassen, sein Durcheinander noch erdulden??? Es wird Zeit, dass er geht, bevor er weiteren Flurschaden anrichtet, bevor er alles zugrunde gerichtet hat . . . seine Ideen und seine Handlungsweisen sind mehr als blamabel, sie beschämen uns, sie lassen uns verzweifeln, sie lassen uns die Hoffnungen begraben . . .Vielleicht hat die Blamage schon in Trumps Kindheit angefangen, war an der Tagesordnung, ist von ihm unbewusst internalisiert worden . . . wie kann ein gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika so einen Auftritt gestalten??Sollten sich die Blamagen im Weißen Haus so ungeniert fortsetzen, wäre es an der Zeit den Präsidenten zu einem Intelligenztest zu veranlassen, des weiteren wäre ein spezieller Persönlichkeitstest vonnöten. Irgendwie läuft jetzt alles aus dem Ruder, denn dieser Donald Trump hat nichts, was aufhorchen ließe, es ist die Abscheu, es ist das Grauenvolle, das Schreckliche, das total Verrückte . . . für mich gibt es keine Zufälle, es scheint ein wichtiger Vorgang zu sein, zu kapieren, dass wir gerade dabei sind, die Demokratie zu beschädigen, sie zu besudeln, sie zu verunglimpfen . . .Ein naiver Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist nicht geeignet, für gar nichts zu gebrauchen, er schafft die Voraussetzungen für weitere Verwirrungen, Entgleisungen, Grausamkeiten, Hoffnungslosigkeiten . . . ich fordere an dieser Stelle den Donald Trump vorzeitig auf, dass er sich beurlauben lässt, dass er in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wird!!! Man muss ihm klarmachen, dass ein Präsident der USA besondere Merkmale und Fähigkeiten besitzen muss, die er nicht hat, und auch nicht mehr erwerben kann . . . dass die Blamagen dieser Figur Trump keine Zukunft haben können, wir sie nicht wollen, und wir auch keinen Bock darauf haben, ihn als zwielichtige Person zu ertragen . . . es reicht!!!! . . . es ist ein zu viel an SCHRECKLICHEM . . . wir haben genug von diesem SPIEL!!!! Die USA hätte einen anderen Präsidenten verdient . . . es ist nur noch traurig . . .