ZU DEN WEIHNACHTSBOTSCHAFTEN UND -BILDERN DER HEIMISCHEN POLITIKER . . .

18.12.2016, 10:43 Uhr

Jedes Jahr die gleichen Anzeigen, jedes Jahr nur Oberflächliches, nichts Erhellendes, nichts Aufrüttelndes, nichts Tiefergehendes . . . wie billig ist doch dieses Theater um die Gefühle, deren Bedeutung nur als Inflation der Worte zu bezeichnen ist . . . ich möchte mir das nicht gefallen lassen, ich wehre mich vehement mit solchen einfältigen Attitüden . . . die starke Frau in der Stadt Lienz verschränkt die Arme und lächelt ins Bild . . . wer die Arme in dieser Form verschränkt, signalisiert eindeutig, an euch habe ich kein Interesse, ich bin nicht offen für eure Anliegen, für eure Belange . . . diese gleiche Frau signalisierte noch beim letzten Wahlkampf, sie sei sehr interessiert an der heimischen Bürgerschaft, sie will verstärkt auf die Menschen zugehen . . . es ist das übliche hohle Geschwätz, das Über-Drüber, es drückt auch eine eindeutige Überheblichkeit aus, die man so nicht akzeptieren kann und muss . . .

Bestimmte Grenzüberschreitungen kann man nicht verhindern, lassen sich kaum vermeiden, denn fehlerfrei ist kein Mensch, aber bestimmte Spiel-Regeln sollte man beherzigen und auch anwenden . . .Natürlich sind mittlerweile alle Anzeigen, Weihnachts-Inserate in dieser Hinsicht geprägt von einer triefenden Einfältigkeit: das Jahr neigt sich dem Ende (darauf muss man erst kommen . . .) . . . alles ist gelungen, alles ist erfolgreich (natürlich will man das Positive herauskehren . . .) . . . die Herzens-Projekte sind alle erledigt (das kann man glauben, oder auch nicht . . . wer glaubt wird seelig . . .) . . . alles ist auf einem guten Weg (eben, darum geht es, der gute Weg, es gibt keine anderen, die guten Wege sind die besten . . .) . . . Gott bewahre, was für Ideen, was für Aussagen, was für Texte, ich bin ergriffen, bei all den schrecklichen Sorgen, Ängsten und auch Nöten in Österreich selbst, in Osttirol, denn auch hier steckt der Teufel im Detail, wenn Missbräuche an Schutzbefohlenen durchgeführt werden, wenn Frauen körperlich und seelisch misshandelt werden, wenn der Alkohol fließt, als ob Sturzbäche des Elends damit heruntergespült werden müssen . . . viele Menschen werden ausgegrenzt, werden zwangsweise isoliert, ist auch hier die Not sichtbar, sind die Traurigkeiten auch im Altenheim präsent . . . die moderne Gesellschaft ist dabei, alles auf den Kopf zu stellen . . . der Konsum soll das überdecken, soll den Tröster spielen, soll hilfreich sein, der Konsum wirkt wie eine Pille, wie ein Zäpfchen, das man in diesem konkreten Fall oral einnimmt . . . warum gibt es so viele orale Persönlichkeiten???Schöne Festtage, viel Glück und viel Gesundheit wird geschrieben für das kommende Jahr 2017(!!), das alte Jahr ist noch gar nicht zu Ende gedacht, noch nicht geistig aufgearbeitet, noch nicht analysiert . . . wie ehrlich geht es da zu???Die Polit-Prominenz ist mit ihren Weihnachtsanzeigen und -botschaften auf einem billigen Weg, einem Ab-fertigungs-Weg . . . es könnte im weiteren Verlauf noch schlimmer werden, noch einfältiger, noch trivialer, noch unmenschlicher . . . Weihnachten hat eine starke Symbolik, wir haben sie kaputt gemacht, wir haben sie verramscht, wir wollen nur das eine: KONSUMIEREN, ÜBERDECKEN, WEGTRÄUMEN, DIE WAHRHEITEN VERDRÄNGEN . . .All die schrecklichen Mitteilungen in den verschiedenen Medien im Großraum Osttirol bezüglich der Weihnachtsbotschaft, der Grußworte, der Initiativen u. a. haben keinen WERT an sich, sie füllen die Leerstellen im Osttiroler Boten, im Lieburg-Info, im Monats-Journal, in der Harpfe . . . es ist zum HEULEN . . . ich lege meine Tränen in die leere Krippe, da haben sich schon anderen TRÄNEN der ENTTÄUSCHUNGEN angesammelt, da passen sie gut hin . . . was für eine Welt???DIE STILLSTE ZEIT DES JAHRES HÄTTE ETWAS ANDERES VERDIENT!!!