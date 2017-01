14. Auflage für den Tristacher Nachttourenlauf

28.01.2017, 00:00 Uhr

Der beliebte Nachttourenlauf hinter’m Kofl des SV Dobernik Tristach findet definitv statt

Es könnte wieder einmal so sein, dass rechtzeitig zum Tristacher Nachttourenlauf am Freitag, 10. Feber 2017 doch noch etwas Schnee in die Lienzer Dolomiten kommen sollte. Und optimistisch wie die Schattseitner sind, laufen laut den Organisatoren die Vorbereitungen und -arbeiten zum Vollmond-Skitourenspektakel wie geplant. Doch sollte der Wettergott nicht mitspielen, haben die Veranstalter heuer auch eine alternative Route/Streckenführung auf dem Plan. In jedem Fall soll es ein gemütlicher Skitourenabend mit jeder Menge Spaß bei der anschließenden Vollmondparty werden.Genaue Information zum Bewerb sowie das Anmeldeformular findet man auf der Homepage des Veranstalters ( www.nachttourenlauf.at ). Änderungen im Programm werden dort auch rechtzeitig bekannt gegeben.