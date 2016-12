32. Auflage für den Laserzlauf

21.12.2016, 00:00 Uhr

Am 6. Jänner soll wieder der "schönste Schitourenlauf Österreichs" über die Bühne gehen.

Weihnachten steht vor der Tür und somit auch eine weitere Ausgabe des Laserzlaufs. Dieser soll am 6. Jänner 2017 zum 32. Mal über die Bühne gehen und wenn es nach den Veranstaltern der "Alpenraute" geht, auch wieder auf der Originalstrecke.2011 führte der Lauf das letzte mal auf der Originalstrecke von der "Lavanter Forcher" über die Hochstadel Nordwand, die Lavanter Alm und die Grubenspitze hinauf zum 2497m hoch gelegenen Laserztörl. Die kräftezehrende Abfahrt geht hinunter in den Laserzkessel, vorbei an der Karlsbaderhütte, weiter zur Dolomitenhütte und hinunter zum Ziel beim Landgasthof Kreithof. Die Teilnehmer haben dabei einen Aufstieg von 6,6 km Länge und 1827m Höhenmetern sowie eine 8,1 km lange Abfahrt mit 1450m Höhendifferenz zu überwinden.

Die Alpine Gesellschaft Alpenraute Lienz wird als durchführender Verein wieder alle Hebel in Bewegung setzten, um ein tolles Schitourenrennen quer durch die Lienzer Dolomiten zu organisieren. War dieser Lauf in den Anfangsjahren eher nur den Einheimischen bekannt, bekam er bald den Titel "Schönster Schitourenlauf Österreichs" verliehen. Will man hier gewinnen muss man nicht nur im Aufstieg stark sein, sonder auch bei der Abfahrt darf man nichts anbrennen lassen. Das "who is who" der Schibergsteigerszene hat sich schon in die Siegerlisten eingetragen, so auch der Prägratner Martin Weißkopf im letzten Jahr.Infos, Ausschreibung und Anmeldung auf www.alpenraute.at oder bei Bergsport Gassler