Franzosen dominieren 43. Dolomitenlauf

24.01.2017, 14:49 Uhr

Dreifacherfolg bei den Herren und Sieg bei den Damen für Frankreich. Lokalmatadorin Renate Ganner setzt sich in der Kurzdistanz durch.

Franzosen dominieren Langdistanz

Französischer Triumph auch bei den Damen

Österreichische Siege in der Kurzdistanz

Teilnehmer aus 26 Nationen, Hobby- und Weltklasse-Langläufer, gingen beim 43. Dolomitenlauf am Sonntag in Obertilliach an den Start. Wie beim Dolomiten-Classicrace am Vortag standen zwei Distanzen - 42 und 21 Kilometer - zur Auswahl. Die Langdistanz führte über eine neun Kilometer und drei elf Kilometer lange Runden rund um das nordische Zentrum in Obertilliach.Bis Kilometer 17 bildete sich eine große Führungsgruppe mit 16 Läufern. Doch je näher das Ziel kam, desto mehr drehten die französischen Top-Läufer auf. Bei Kilometer 28 formierte sich ein Spitzentrio mit Loic Guigonnet, Candide Pralong und dem Dolomitenlauf-Vorjahreszweiten Ivan Boiteux Perrillat. Nach einem kurzen Geplänkel an der Spitze schafften wieder sieben Läufer den Anschluss. Auf dem letzten Kilometer drehten dann die Franzosen erneut auf und der 31-jährige Ivan Boiteux Perrillat siegte nach 1:39,02 Stunden mit 2,2 Sekunden vor seinen Landsleuten Candide Pralong und zehn Sekunden vor Loic Guigonnet.Als bester Österreicher belegte der Kaunertaler Urban Lentsch den 20. Platz.Dem 42km-Rennen der Damen drückten die Französin Aurelie Dabudyk und die Schweizerin Rahel Imoberdorf klar ihren Stempel auf. Von Beginn lag das Duo an der Spitze. Auf den letzten Kilometern zeigte Vorjahressiegerin Dabudyk, dass sie im FIS Worldloppet Cup auch heuer nur schwer zu schlagen sein wird. Sie distanzierte auf den letzten Kilometern noch die Zweite Rahel Imoberdorf um 57 Sekunden. Den dritten Platz sicherte sich die Schweizerin Seraina Boner.Der 20-jährige Bernhard Flaschberger aus St. Veit im Pongau hat das Rennen über die 20 Kilometer mit 18 Sekunden Vorsprung vor dem Tiroler Christian Kitzbichler gewonnen. Dritter wurde der Italiener Julian Brunner. Bei den Damen sicherte sich die Obertilliacherin Renate Ganner ihren ersten Sieg. Die Lokalmatadorin gewann rund 2:30 Minuten vor der Italienerin Federica Simeoni.