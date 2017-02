Gelungener Auftakt für Martin Ortner

01.02.2017, 16:08 Uhr

Der Matreier Enduro-Racer war heuer bereits bei zwei Schneerennen erfolgreich

In Mauterndorf im Lungau fand sich am 28. Jänner die kälteresistente Enduro-Riege ein, um ihre Bikes über den 2km langen Rundkurs zu feuern. Im K.O. Modus ging es für die Teilnehmer über mehrere Durchgänge bis zum Finale. Vorausgesetzt man bewältigte die schneebedeckte Piste und die Endurocross Hindernisse mit entsprechendem Speed.Der Matreier Martin Ortner ging dabei auf seiner 300er Walzer KTM in der Open Klasse an den Start und konnte sich beherzt durch alle Durchgänge schlagen. Im Finalrennen musste er sich nur dem slowenischen Enduro Piloten Miha Špindler geschlagen geben.Eine Woche zuvor sicherte sich Ortner beim BHV-Speedhill Cup in Neukirchen am Großvenediger ebenfalls den zweiten Rang.Mit dieser positiven Erfolgsbilanz startet der Matreier hervorragend in die heurige Saison.