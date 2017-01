Klarer Derbysieg der Lienzer Eislöwen

09.01.2017, 09:10 Uhr

Die Lienzer gewinnen gegen das Farmteam Huben mit 6:1.

(strope). Über viele Jahre hinweg war das Derby zwischen dem UEC Sparkasse Lienz und den Eisbären aus Huben das Highlight im Osttiroler Eishockey. Aufgrund des freiwiliigen Abstieges der Dolomitenstädter in die Division 2 ging es für die Mannen von Jiri Broz und Ferdinand Neumayr nun erstmals gegen die zweite Mannschaft aus dem Iseltal. Diese startete optimal in die Saison und lage vor dem Spiel in der Lienzer Eisarena ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Weitere Ergebnisse:

Ergebnis Unterliga West:

Ergebnisse Landesklasse West:

Nach einem torlosen ersten Spielabschnitt nützten die Lienzer in der 24. Minute ein Überzahlspiel und gingen durch Gregor Libiseller mit 1:0 in Führung. Die jungen Eisbären hielten aber weiterhin tapfer dagegen und belohnten sich kurz vor dem Ende des zweiten Drittels mit dem Ausgleichstreffer durch Johannes Steiner.In den Schlussabschnitt starteten die Hausherren mit einer 5:3 Überlegenheit und nützten diesen Vorteil bereits nach wenigen Augenblicken aus. Zell am See Import Florian Kaindl brachte seine Farben nach 38 gespielten Sekunden mit 2:1 in Führung. Und praktisch vom Bully weg schnappte sich der Eislöwen Stürmer den Puck und versenkte diesen zum 3:1 im Hubener Kasten. Dieser Treffer beflügelte die Gastgeber, während die Iseltaler alle Hände voll zu tun hatten, nicht weiter in Rückstand zu geraten. Nach 51 Minuten waren aber alle ihre Bemühungen vergebens. Daniel Marx stellte im Powerplay auf 4:1 und sorgte damit bereits für die Vorentscheidung. Die Eislöwen hatten nun so richtig Gefallen an diesem Spiel gefunden und schraubten das Score in den Schlussminuten noch weiter in die Höhe. Zunächst erhöhte Michael Unterlercher auf 5:1 und in einem neuerlichen Überzahlspiel stellte Andreas Marx den Endstand von 6:1 her. So konnten sich die Lienzer am Ende über einen ungefährdeten Erfolg freuen und schoben sich nach Verlustpunkten an die Tabellenspitze in der Kärntner Liga West der Division 2.EC Virgen - UEC Leisach 3:4 (1:1; 2:1; 0:2)Mammuts Toblach - Black Devils Prägraten 3:8 (3:2; 0:3; 0:3)UEC Leisach - UECR Huben II 4:1 (1:0; 1:1; 2:0)Mammuts Toblach - UEC Lienz 2:4 (1:2; 1:0; 0:2)UEC Leisach II - EC Pontebba 2:9 (1:6; 0:0; 1:3)EC Sillian Bulls - EC Obergailtal 3:2 n.V (2:1; 0:1; 0:0; 1:0)EC Virgen II - Black Devils Prägraten II 2:6 (0:1; 1:2; 1:3)