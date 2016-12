Knappe Niederlage für den UECR

09.12.2016, 10:29 Uhr

Die Eisbären mussten sich im Auswärtsspiel gegen den EHC Althofen mit 3:2 geschlagen geben.

ALTHOFEN/HUBEN. Obwohl der UECR Huben in Althofen mit Johannes Warscher und Gerhard Unterluggauer zwei Stammspieler vorgeben musste, entwickelte sich ein äußerst tolles Match mit Chancen auf beiden Seiten. Es dauerte allerdings bis knapp vor Ende des ersten Drittels ehe ein Treffer fiel. Christian Unterlercher brachte die Osttiroler mit 1:0 in Front.Im zweiten Drittel erhöhten die Hausherren das Tempo, konnten aber zunächst keinen Vorteil daraus erzielen. Die Hubener Eisbären hatten zwei Stangenschüsse, doch dann gelang Johannes Reichel der Ausgleich zum 1:1. Nach einem schweren Wechselfehler des EHC Althofen brachte Martin Pewal die Gäste aber neuerlich in Führung.

Der Schlussabschnitt stand natürlich auf des Messers Schneide. Althofen wirkte zwar spielbestimmend, doch auch die Eisbären kamen immer wieder zu guten Torchancen. Dann allerdings gelang Gerold Tremschnig der Ausgleich zum 2:2 und nur kurz darauf erzielte Kevin Schabernig das Führungstor. Der UECR Huben versuchte zwar noch alles, machte wieder enormen Druck, doch es blieb bei der knappen 2:3 Niederlage.Am Samstag, 10. Dezember 2016, treffen die Hubener Eisbären Zuhause auf den amtierenden Meister ESC RegYou Steindorf. Beginn ist um 20 Uhr im Hubener Eisstadion.