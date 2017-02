Leichtathletikmedaillen für die SU Lienz

02.02.2017, 00:00 Uhr

Norbert Mariacher holt Tiroler Meistertitel, Silber für Michal Konoplyanyk und David Jovic.

Nach zwei Jahren Pause können Tiroler Hallenmeisterschaften wieder in der neu eingerichteten WUB Halle in Innsbruck ausgetragen werden. Für die Trainerin der Sportunion Raiffeisen Lienz, Dr. Anna Mayer, war die Voraussetzung für die Teilnahme in Innsbruck, dass nur Athleten gemeldet werden, die eine Chance auf einen Medaillengewinn haben.Bei den Meisterschaften der Klasse Schüler MU14 wurde Norbert Mariacher Tiroler Meister im Weitsprung Zone mit 4,57 m. Über 60 m (8,77 Sekunden) und 60 m Hürden (10,66 Sekunden) gewann der Leisacher jeweils die Silbermedaille. Im Stoßen mit der 3-kg-Kugel kam er mit der Weite von 7,26 m auf Rang 5.

Bei den Tiroler Titelkämpfen Schüler MU16 fehlten Michal Konoplyanyk im Weitsprung mit der Weite von 5,03 m nur wenige Zentimeter auf den Meistertitel. Nicht zufrieden war er mit der Höhe von 1,50 m und Rang 5 im Hochsprung.Davic Jovic konnte sich im Kugelstoßen 4 kg MU16 mit der Weite von 10,93 m ebenfalls über die Silbermedaille freuen. Über 60 m verfehlte er mit der Zeit von 8,58 Sekunden den Einzug in das Finale der besten vier Sprinter.Bei den Wettkämpfen des TLV Kid's Cup Halle MU12 kam David Mayer über 60 m (9,97 Sekunden) und im Weitsprung mit 3,45 m jeweils auf Rang 2. Im Ballstoßen sicherte er sich Rang 3. Im Weitsprung Zone WU12 erreichte Laura Aßlaber mit 3,53 m Rang 3 und im Ballstoßen landete sie auf Rang 5.