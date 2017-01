UECR Huben unterliegt Spittal

09.01.2017, 08:55 Uhr

Die Eisbären müssen sich in der Kärntner Liga Division 1 auswärts mit 1:0 geschlagen geben.

Das Auswärtsspiel gegen den EC SV Spittal war von Beginn an von Chancen auf beiden Seiten geprägt, doch es sollte auch nur bei den Chancen bleiben. Knapp vor Ende des ersten Drittels brachte Florian Orzetek die Hausherren etwas glücklich mit 1:0 in Front.Im zweiten Drittel versuchte der UECR Huben natürlich heranzukommen und wurde auch immer spielbestimmender, der Puck wollte aber nicht und nicht ins gegnerische Tor und so blieb es beim Stand von 1:0.Im Schlussdrittel legten die Eisbären noch einmal einen Zahn zu und spielten teilweise minutenlang im Drittel der Kärntner. Doch immer wieder ging der Puck knapp neben das Tor, oder der Tormann konnte die Situation irgendwie bereinigen. In der Schlusssekunde schien noch der Ausgleich zu gelingen, doch der Treffer zählte nicht mehr. So blieb es in dem sehr fairen Spiel bei der bitteren 0:1 Niederlage für die Hubener Eisbären. Auffallend war nebenbei die sehr gute Leistung beider Tormänner.