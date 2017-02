Elektromobilität kommt so oder so

13.02.2017, 11:53 Uhr

Entscheidend beim Thema E-Mobilität sein, ebenso wie bei der Digitalisierung, eine Bewusstseinsänderung. „Für viele bedeutet E-Mobilität noch immer Verzicht und Verlust von Freiheit. Diese Bedenken werden an dem Thema Reichweite und Ladezeiten festgemacht. Außerdem fühlen sich viele Branchen-Leader wie etwa Busbetreiber, Spediteure und Güterbeförderer, Taxiunternehmen und Personenbeförderer, Tankstellen- und Garagenbetreiber, Autohändler oder Mechaniker leider wenig von diesem Wandel betroffen. Gerade für Osttirols Wirtschaft ist es aber wichtig, sich dieser Entwicklung gegenüber zu öffnen. E-Mobilität kommt so oder so. Es liegt an uns, ob wir vorne dabei sind oder hinterher“, so die Obfrau des Osttiroler Wirtschaftsbundes Silke Steiner.

„Mit dem Projekt ‚Eh-Mobil. Was bedeutet die Elektromobilität für unsere Wirtschaft?’ stellt der Tiroler Wirtschaftsbund die Weichen“, erklärt Steiner. In der ersten Projektphase liegt der Fokus auf der Schaffung eines branchenspezifischen Informations- und Schulungswesens sowie auf der Erstellung einer Raumplanung für E-Mobilität mit klaren Vorgaben, Rahmenbedingungen und Verbindlichkeiten.