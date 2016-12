Über 2 Millionen Euro an Wohnbauförderung für Osttirol

16.12.2016, 00:00 Uhr

27 Neubauwohnungen und 155 Wohnungssanierungen werden mit dem Geld gefördert

OSTTIROL (red). Die Mitglieder des Wohnbauförderungskuratoriums des Landes Tirol treffen sich unter der Leitung von Landesrat Johannes Tratter in regelmäßigen Abständen, um über die Bewilligung von Förderansuchen und Sanierungsvorhaben zu beraten sowie die Bereitstellung entsprechender Mittel aus der Wohnbauförderung zu genehmigen. „In der letzten Sitzung wurden für September bis November 2016 für Wohnbauprojekte im Bezirk Lienz insgesamt Kredite, Förderungen und Beihilfen in der Höhe von über 2 Millionen Euro beschlossen“, informiert VP-Bezirksparteiobmann LAbg. Martin Mayerl.

In dieser Tranche wurden davon 27 Neubauwohnungen zugesichert. Das Fördervolumen dafür beträgt rund 1,8 Millionen Euro. „Für 27 Antragsteller aus dem Bezirk wird Wohnen damit spürbar leistbarer gemacht“, freut sich Mayerl.Auch für zahlreiche Sanierungsvorhaben gab es grünes Licht. Mit Einmalzuschüssen in Höhe von 442.818,75 Euro für 155 Wohnungen sowie mit jährlichen Annuitätenzuschüssen in der Höhe von 12.587,54 Euro für 11 Wohnungen. „Sanieren bringt einen Mehrfachnutzen für Wohnkomfort, Haushaltskassen, regionale Arbeitsplätze und nicht zuletzt die Umwelt“, unterstreicht Mayerl. „Im noch nicht sanierten Gebäudealtbestand birgt sich im Bezirk Lienz das allergrößte Energieeinsparungspotential, hier bringt die einkommensunabhängige Sanierungsoffensive einen nachweisbaren Verbesserungsgrad und Innovationsschub“, betont der Bezirksparteiobmann.