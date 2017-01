2010s Club - Reboot ‘17



Event auf Facebook:Prosit 2017! Der 2010s Club wächst und wechselt im neuen Jahr. Ab sofort wird uns das Loft beherbergen, wo wir an jedem vierten Samstag im Monat im Rahmen von “SAMSTAG IST FEIERTAG!” das beste Partyfutter der aktuellen Dekade auftischen. Und das auf gleich zwei Floors.

Der OBERE FLOOR wird ab sofort von ​Noisey Austria​ gehostet. Freut euch hier auf handgepickte, lässige Bookings. Von Cloud Rap bis Grime bis House kann so ziemlich alles passieren, was gerade heißer Scheiß ist, oder eben noch war, oder bald sein wird. Ist auch wurscht, ob Untergrund oder Oberliga – Hauptsache Party.Am UNTEREN FLOOR hauen wir dem Gewohnheitstier in uns die Großen um die Ohren. Von Beyonce bis Kanye, von Taylor bis Drake, von Miley bis Bruno, von Pharell bis Lady. Aber auch Bilderbuch und Wanda dürfen nicht fehlen. Da bleibt kein Auge trocken, höchstens mal der Hals vom mitgröhlen.Für die Neueröffnung starten wir gleich mit einem ordentlichen Programm:VIHANNA kennt man in Wien ohnehin, für alle Anderen kurz in drei Worte zusammengefasst: Rap und Bass. Die Jungs werden zum Auftakt gleich den ganzen Abend lang den Noisey-Floor bespielen.ALEXANDRA VON DOOM mag alles von MF Doom, legt hauptsächlich Rap und Funk auf, und das strikt mit Serato und Vinyl. Das ist uns nur würdig und recht!ASTRID EXNER hat es sich mit dem Musikblog Walzerkönig zur Aufgabe gemacht, das lokale Musikschaffen abzubilden. Kolumnistin bei The Gap, PR fürs WUK und wenn dann noch Zeit bleibt, Pophits auflegen zwischen Gürtel und Praterstern. Je mehr Wein, desto öfter Beyoncé.#########################################HARDFACTS2010s Club w/ Noisey – Reboot ‘17 https://fb.com/2010Club Samstag, 28. Jänner 2017, ab 21:50h@ ​The Loft​ – ​ http://​www.TheLoft.at Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 WienU6 Thaliastraße (Ecke Thaliastraße / Gürtel)Eintritt: kurz vor 22:00h: 1€, 22:00h – 23:30h: 5€, ab 23:30h: 7€ Mit FB-Event-Fixzusage oder Newsletter-Anmeldung (Email an 2010sClub@jerina.at Betreff: Newsletteranmeldung) bis 19:00h am Eventtag: 6€ (gültig von 23:30h – 01:00h)Freikartengewinnspiele im FB-Event! ​ https://fb.com/events/177551596045924/ Im The Loft-Café – geöffnet ab 21:00h – ist der Eintritt den ganzen Abend frei. Die DJ-Floors sind ab 21:50h (oben) und ca. 00:00h (unten) für euch geöffnet.Oberer Floor ab 21:50hVIHANNA – ​ https://fb.com/VihannaClub Hosted by ​Noisey AustriaUnterer Floor ab ca. 00:00hALEXANDRA VON DOOM (​FYPM​)ASTRID EXNER (​Walzerkönig​, ​WUK​, ​The Gap​)