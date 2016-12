01.12.2016, 22:21 Uhr

Das Stettiner Schloss ist eine ehemalige Residenz der Herzöge von Pommern. Bis zur schweren Beschädigung im Zweiten Weltkrieg war es das am besten erhaltene Schloss der während des Dreißigjährigen Krieges ausgestorbenen Greifenherzöge. Nach dem Wiederaufbau in der Volksrepublik Polen ist das Herzogsschloss heute unter dem Namen „Zamek Książąt Pomorskich“ (Schloss der Pommerschen Herzöge) eines der größten Kulturzentren in der Woiwodschaft Westpommern.