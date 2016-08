Vienna Classic Days 2016

28.08.2016, 22:01 Uhr

Am 27. und 28. August 2016 drehte Wien wieder die Zeit zurück, bis fast in die Kaiserzeit! Die Vienna Classic Days präsentierten zum 14. Mal ein rollendes Museum automobiler Geschichten und Traditionen. In und rund um Wien drehte sich alles um historische Fahrzeuge! Die Prachtbauten von Wien sowie die Gastfreundschaft der Stadt bilden die Kulisse für ein eindrucksvolles Szenario für die über 200 Teilnehmer, die speziell nach Wien kamen, um die Vienna Classic Days zu erleben. Das Rathaus wurde zum Fahrerlager und zur Boxenstraße, die Wiener Ringstraße wurde zur Automobilmeile! Mehr als 20.000 Besucher waren mittendrin und live dabei, als Walzerklänge gegen Motorensound getauscht wurden... auch wenn es nur für ein erlebnisreiches und äußerst eindrucksvolles Wochenende war!mehr Bilder gibt es hier: https://www.facebook.com/wien.kultur.history/photo...