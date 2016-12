Workshop | Stilllebenmalerei

Die Stilllebenmalerei ist eine der großen traditionellen Themen der Malerei. Die Gegenstände erzählen eine Geschichte und erscheinen in Licht und Raum. Es bietet hervorragende Möglichkeiten Komposition, das Volumen der Gegenstände, Hell-Dunkel und Texturen malend zu erforschen.Inhalt: Aus unterschiedlichsten Gegenständen, wobei auch welche mitgebracht werden können, bauen wir uns Stillleben auf. Es wird die Beleuchtung erörtert und die malerische Vorgehensweise erklärt. Der Kurs richtet sich an Anfänger wie auch Fortgeschrittene und es kann mit Öl oder Akrylfarben gemalt werden.Workshopleitung: Stefan Nützel

Vortrag:Eine Besonderheit dieses Kurses ist die Möglichkeit am Freitag Abend einen kunstgeschichtlichen Vortrag über die Geschichte des Stilllebens zu hören. Danach werden die kommenden Tage in gemütlicher Runde besprochen.Referentin: Mag. Silvia Müllegger Termin: 27. – 29. Januar 2017Zeiten:Malkurs: Sa. & So. 28./29.1.17, 10:00 – 17:00 UhrVortrag: Fr. 27.1.17, 18:00 -20:00 UhrKursgebühr: € 180,- inklusive VortragAnzahlung: € 50,-Vortrag separat: € 15,-