Mehr Busverbindungen für den Wienerwald

07.02.2017, 00:00 Uhr

Für Wanderungen und Ausflüge: Ab April gibt es bessere öffentliche Verbindungen im Wienerwald-Gebiet.

PENZING. Für alle Wanderfreunde und jene, die es werden möchten: Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) hat ein neues Öffi-Paket für den Wienerwald beschlossen. Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn werden die Busverbindungen umgestellt. Für sechs Linien ändert sich die Strecke teilweise, vier weitere bekommen neue Bezeichnungen und neue Busse.Damit ändert sich im westlichen Teil des Wienerwaldes einiges: Es fahren mehr Öffis in der Region und sie sind alle an das Bahnnetz angeschlossen. Damit soll auch die Verbindung nach Wien verbessert und der Umstieg auf Bus und Bahn attraktiver werden. Wichtig für Pendler: Der Autobahnkurs von Hainfeld nach Hütteldorf (Linie 1089) bleibt als Linie 145 weiterhin werktags bestehen. Hier findet mindestens ein Jahr lang eine Bedarfserhebung statt. "Man wird sehen, ob der Bedarf für Pendler nach der Umstellung noch so groß sein wird, wie er im Moment ist", so Christina Bachmaier, Pressesprecherin des VOR. Die Busverbindung bleibt vorerst erhalten, auch damit die beliebte Park-&-Ride-Anlage in Eichgraben entlastet wird. Dort können Pendler auf die S50 umsteigen und haben damit eine direkte Verbindung bis nach Hütteldorf und zum Westbahnhof. An Wochenenden ist die umgekehrte Richtung besonders für Ausflüge beliebt.

Zehn zusätzliche Fahrten

Einheitliches Design

Bei der Ausschreibung der Verbindungen wurden die Linienführungen überarbeitet. Außerdem werden die Strecken neue Bezeichnungen erhalten: Statt wie bisher vierstellig werden alle Busnummern künftig dreistellig sein.Zwischen Laaben und Eichgraben und damit weiter nach St. Pölten bzw. Wien wird es zehn zusätzliche Verbindungen pro Tag geben. Die für Pendler wichtige Verbindung von Neulengbach und Purkersdorf wird in Zukunft statt unter der Nummer 1089 als 457 fahren. In Purkersdorf wird neben der S50 auch die S80, mit der man direkt zum Hauptbahnhof kommt, halten.Was Ausflügler freuen wird: Zum ersten Mal wird es an Sonn- und Feiertagen auf dieser Strecke eine öffentliche Busverbindung geben. Von 9 bis 19 Uhr verkehren die Busse im Zwei-Stunden-Takt und sollen vor allem Wanderern das Leben erleichtern. Interessant ist das für die Linie 455. Der Bus wird ab April die Strecke Eichgraben, Altlengbach, Laaben und Hainfeld fahren.Der Prozess der Neuvergabe der Busverbindungen hat länger als ein Jahr gedauert und war europaweit ausgeschrieben. Damit es in Zukunft zwischen den verschiedenen beauftragten Betreibern wie Postbus oder N-Bus keine Verwirrung mehr gibt, erhalten die Öffis ein neues Aussehen. Ab April fahren dann moderne, weiße Regionalbusse in einheitlichem Design. Achtung: Die Umstellung beginnt erst.Die neuen Fahrzeuge sind klimatisiert, barrierefrei und umweltfreundlicher. Für alle, die nicht ohne Internet auskommen, werden die Busse mit kostenlosem WLAN ausgestattet. Nach und nach werden die neuen Busse dann auf die gesamte Ostregion ausgeweitet.Die neuen Busfahrpläne sind ab sofort im VOR-Routenplaner auf www.vor.at und in der VOR-App "AnachB" ersichtlich. Für eine gültige Fahrplanauskunft muss ein Reisedatum nach dem 1. April eingegeben werden.