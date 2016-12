Die Brunnenmarktbilder von Herbert Bauer – Finissage am Valentinstag!

Am 14. Februar geht die viel beachtete Einzelausstellung „Brunnenmarkt. Ein Einkaufsbummel in 16 Bildern“ des Künstlers Herbert Bauer in der SPÖ Bezirksorganisation Ottakring zu Ende. In seiner Serie, die erstmals vollständig präsentiert wurde, hat er das bunte Treiben und das gelebte Miteinander vieler Kulturen auf dem Brunnenmarkt detailreich festgehalten.Bei der Finissage, die Helga Beer mit einer Lesung umrahmt, wird auch der runde Geburtstag des Künstlers gefeiert.

Der Brunnenmarkt mit seinem internationalen und multikulturellen Flair bot dem in Wien Landstraße lebenden Künstler Herbert Bauer die ideale Möglichkeit, die bunte Mischung und das lebendige Treiben, das ihn schon immer fasziniert hat, in farbenprächtigen Acrylbildern zu verewigen. Mit großer Freude hat er den Treffpunkt der Kulturen aus aller Welt beobachtet und sich vor Ort für seine Szenerien vom Bauernmarkt über die Textil- oder Schuhhändler bis hin zum legendären Käsestand inspirieren lassen. Die verschiedenen Sprachen und das gelebte Miteinander sind für den leidenschaftlichen Maler der beste Beweis, dass Integration funktionieren kann und auch soll. Die Werke sind in einem Zeitraum von 20 Jahren entstanden.„Beerassa's gereimter Mix - lustig bis tiefsinnig, Mundart bis Schreibdeutsch“ heißt das neue Buch von Helga Beer, das sie am Finissagen-Abend präsentieren wird.Den Mitmenschen auf den Mund, aber auch ein wenig in sie hinein zu schauen; ihnen den Schelmenspiegel in ungeschminkter Sprache als schmunzelndes Porträt vorzuhalten ist der in Ottakring lebenden Malerin und Autorin mit den Versen in diesem Band aus dem pilum Literatur Verlag wunderbar gelungen.