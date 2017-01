Emma's Book: Kinderzeichnungen als Buch

23.01.2017, 00:00 Uhr

Das Ottakringer Start-up "Emma’s Book" hält ein Stück Kindheit zwischen Buchdeckeln fest.

OTTAKRING. Angefangen hat für Christian Cacha alles mit einer Inspiration namens Emma – nämlich mit seiner Tochter. "Viele Eltern kennen das: Kinder malen gerne und die Wände quellen bald mit ihren Kunstwerken über. Letztendlich landen die Bilder in irgendeiner Lade, werden kaputt oder gehen verloren", so der "Emma’s Book"-Gründer. Cachas Tochter Emma hat ihn zu einer Lösung für dieses Problem inspiriert: Bücher aus digitalisierten Kinderzeichnungen herzustellen.

Scannen? Ein Geheimnis

Karten und Kalender

Zur Sache:

"Ich habe intensiv im Internet gesucht, fand aber keine passenden Angebote. Letztlich gab es nur einen einzigen Anbieter weltweit, in den USA, der natürlich schon wegen der Distanz nicht infrage kam. Außerdem hat mich die Umsetzung von der Qualität her nicht überzeugt."Kurzerhand entwickelte er selbst ein neues Service und gründete die "Emma’s Book KG". Emma ist übrigens mittlerweile sechs Jahre alt und richtig stolz auf "ihre" Bücher, wie sie sagt. Vor drei Jahren kam ihr Brüderchen Oskar zur Welt, das genauso gerne zeichnet wie sie.Den Sprung in die Selbständigkeit hat sich Cacha, der seit fünf Jahren mit seiner Familie in Ottakring lebt, gründlich überlegt. So hat er zwei Jahre lang das Geschäftsmodell entwickelt, erste Produkte im Freundeskreis getestet, eine Homepage, Grafiken und ein Logo entwickeln lassen und so lange an der perfekten Scantechnik der kleinen Kunstwerke getüftelt, bis er mit dem Ergebnis zufrieden war.Das A und O sei dabei die optimale Scantechnik. "Die ist natürlich mein Betriebsgeheimnis", so Cacha.Und damit die Zeichnungen gut bei ihm und das fertige Buch sicher beim Kunden ankommen, hat er ein praktisches Versandpaket entwickelt, das man bei der Buchbestellung einfach mitbestellen kann. "Inklusive einer Kunststoffmappe für die Kinderzeichnungen. Alles ist bereits vorfrankiert, man braucht das Paket nur dem Postler in die Hand zu drücken." Nach zwei Wochen kommt dann das gebundene Buch in der gewünschten Ausführung und Größe wieder mit der Post ins Haus.Mittlerweile wurde "Emma’s Book" auch bereits mehrfach bei Start-up-Wettbewerben nominiert, zum Beispiel beim "Brutkasten Spring Contest 2016" oder der "Post Start-up Challenge 2016". "Das und natürlich das Lob unserer Kunden gibt mir richtig Auftrieb, Emma's Book weiterzuentwickeln", sagt Cacha.So gibt es jetzt neben den vielen großen und kleinen Buchformaten auch die Möglichkeit, Bilder auf Künstlerleinwand rahmen zu lassen. Außerdem sind eine Grußkarten-Edition und ein Bilderkalender bereits in Planung. Das letzte Kapitel ist – so wie es aussieht – für "Emma’s Book" also wohl noch lange nicht geschrieben.Wer bei "Emma’s Book" bestellen möchte: Die klassischen Hardcover-Bücher sind ab 49,90 Euro erhältlich. Auf jede zusätzliche Kopie gibt es einen Rabatt von 25 Prozent. Das Mini-Buch ist schon ab 19,90 Euro zu haben. Übrigens: Die fertigen Werke bleiben für spätere Nachbestellungen online gespeichert. Infos auf www.emmasbook.com