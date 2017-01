Gabriele Schillingers Gedankenbilder und Erinnerungen an die „Ära Kreisky“!

Am 9. März wird die Einzelausstellung mit einem Querschnitt ausdrucksstarker und detailreicher Acrylbilder der in Ottakring lebenden, malenden und schreibenden Künstlerin Gabriele Schillinger in der SPÖ Bezirksorganisation Ottakring eröffnet. Zur Vernissage stellt sie ihr spannendes neues Buch „ANJA – Das Geheimnis einer Familie“ vor.Was gibt es Schöneres, als in ein Bild zu versinken und sich von ihm auf eine Gedankenreise einladen zu lassen? Die Werkserien von Gabriele Schillinger reichen von Landschaften (Griechenland), Natur, Tieren, Menschen und Erotik bis hin zu Stillleben zu allen möglichen Themenbereichen.

In der Ausstellung sind es vor allem jene Bilder, in denen sie Gedanken zum Leben und verschiedenen Situationen oder Gefühle wie zum Beispiel Mut, Neugier, Angst, Freude, Liebe, Sehnsucht anhand von Symbolen darstellt. Ein Zyklus, den die Künstlerin laufend erweitert, fängt schöne Momente der 60er und 70er Jahre ein. Mit dem Schwarzweißfernseher, der mechanischen Schreibmaschine („Die erste Geschichte“), der Musikbox oder dem Vierteltelefon sind nostalgische Erinnerungen an ihre Kindheit während der Ära Kreisky und an den Beginn ihrer Interessen, das Verharren in eindrucksvollen Situationen, verbunden.In „ANJA – Das Geheimnis einer Familie“ beschreibt Schillinger das Schicksal eines Mädchens, das am Dachboden ihrer Eltern eingesperrt und abgeschottet von der Umwelt lebt. Als alles gut zu werden scheint, gerät ihr Retter in den Verdacht, ein Serienmörder zu sein…Gabriele SCHILLINGER – Malerei und LiteraturVERNISSAGE DIE ERSTE GESCHICHTE und andere STARKE BILDER – ein Querschnitt!& LESUNG aus ANJA – Das Geheimnis einer FamilieMehr unter Gabriele Schillinger