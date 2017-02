4. Sonntag der Predigtreihe mit Predigtgast Karim El-Gawhary

AT

Markuskirche Ottakring , Thaliastr.156 , 1160 Wien AT

Wir freuen uns sehr, dass unser 4. Predigtgast nun doch eine Möglichkeit gefunden hat, nach Wien zu kommen.



Herzliche Einladung zum Gottesdienst um 16 Uhr.



Predigtgast: Karim El-Gawhary



Karim El-Gawhary, seit 1991 Nahost-Korrespondent für verschiedene deutschsprachige Zeitungen, seit 2004 Leiter des ORF-Nahostbüros in Kairo. Zuvor fünf Jahre als Vertreter des ARD-Rundfunkstudios in Kairo tätig.



2011 erhielt er den „Concordia Presse-Preis“, 2012 wurde er zum Auslandsjournalisten des Jahres gewählt und 2013 Journalist des Jahres in Österreich.



Seine bisher erschienenen Bücher waren alle Bestseller.