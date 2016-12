Bezirksbudget: Hier investiert Ottakring 2017

26.12.2016, 00:00 Uhr

Ein Überblick über die wichtigsten Ausgaben, die heuer aus dem Ottakringer Bezirksbudget getätigt werden.

OTTAKRING. Das Ottakringer Bezirksbudget beträgt für das Jahr 2017 etwa 13,5 Millionen Euro. Damit hat der Bezirk in etwa so viel Geld zur Verfügung wie im Vorjahr. Ein Überblick über die wichtigsten Ausgaben, die aus dem Budget gespeist werden:Dieser Posten macht mit mehr als vier Millionen Euro fast ein Drittel des Budgets aus. Der Schwerpunkt liegt 2017 auf der Marie-Jahoda-Volksschule in der Herbststraße und auf der Volksschule Liebhartsgasse. In diese beiden Schulen werden 1,6 Millionen Euro investiert. 320.000 Euro sind für kleinere Anschaffungen und Reparaturen an den Gebäuden vorgesehen.2,8 Millionen Euro gibt der Bezirk für den Erhalt und den Neubau von Straßen aus. In der Neulerchenfelder Straße wird das Bürgerbeteiligungsverfahren fortgeführt und 2017 schon mit den ersten Umbauten begonnen. Dafür sind 500.000 Euro budgetiert. Die Reinigung der Straßen kostet 190.000 Euro.

Für den Erhalt und die punktuelle Erneuerung der Ottakringer Parkanlagen werden 2017 1,13 Millionen Euro aufgewendet.870.000 Euro werden 2017 für die Erneuerung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung und der Ampelanlagen aufgewendet. 100.000 Euro davon sind für das Projekt Neulerchenfelder Straße reserviert.Auch die Erhaltung der Kindergärten ist Bezirksaufgabe. Im Jahr 2017 sind dafür 670.000 Euro vorgesehen. Damit werden der Austausch des Bodenbelags in der Degengasse und das Ausmalen des Kindergartens in der Pfenninggeldgasse finanziert. In Zusammenhang mit dem Schulneubau wird auch der Kindergarten in der Gaullachergasse adaptiert.werden 2017 rund 620.000 Euro kosten.Für das Schülerparlament, die Parkbetreuung, das Kulturprogramm für Jugendliche, das Fair-Play-Team und andere Aktivitäten werden 2017 484.000 Euro ausgegeben. Der Betrieb des Familienbades Hofferplatz wird voraussichtlich 85.000 Euro kosten.Der Bezirk ist für den Erhalt und die Reinigung der WC-Anlagen verantwortlich und wird dafür 2017 530.000 Euro aufwenden.Für Grätzelzeitungen, Bürgerbefragungen, den Seniorenachmittag, das Bezirksjugendsingen und Ähnliches sind 70.000 Euro vorgesehen.