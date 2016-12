bz-Gewinnspiel: Auf Shopping-Tour mit Butler

20.12.2016, 00:00 Uhr

Die Leopoldstädterin Gaby Fessl durfte um 1.000 Euro auf der Thalia-straße einkaufen.

OTTAKRING. Gerade rechtzeitig zu Weihnachten: Die bz hat gemeinsam mit den Kaufleuten der IG Thaliastraße einen Shopping-Tag samt Butler-Service verlost. Der Gewinn kam für Gaby Fessl unverhofft: "Normalerweise gewinne ich nie etwas. Aber hier habe ich mir gedacht ‚Warum nicht?'."Die Aufgabe: Gefragt war ein Foto mit einem Spruch zum Shopping auf der Thaliastraße. "Das Modell für meine Collage ist meine Enkelin. Sie lässt sich normalerweise nicht gerne fotografieren, aber für mich hat sie das gemacht. Ich dichte auch unheimlich gerne. Der Spruch dazu ist von mir", so Fessl.

Eine große Schuhliebe

Die Thaliastraße auf und ab

Gaby Fessl ist überglücklich: "Als ich gewonnen hatte, habe ich es nicht glauben können." Kurz darauf hat sie bereits Pläne geschmiedet. Die Shopping-Tour wurde genau durchgeplant. "Organisation muss ja sein, da darf nichts schiefgehen. Und vergessen darf ich auch nichts." Auf die Frage, wofür sie wohl am meisten Geld ausgeben werde, antwortete Fessl ohne zu zögern: "Schuhe!"Fessl ist begeisterte Fotografin, daher benötigt sie feste Schuhe. Aber Gaby Fessl denkt auch an ihre Liebsten: "Ich kaufe natürlich auch etwas für meine Familie." In dieser Hinsicht ist sie altmodisch: "Früher war es ganz normal, auf die Familie zu schauen. Heute denkt jeder nur ans Arbeiten."Unzählige Geschäfte aus jeder Branche laden hier zum Shoppen ein. Beim Bummeln kommt die eine oder andere Idee. "Vielleicht hat das Hutgeschäft Ohrenwärmer?", fragt sich Fessl. Kaum hat man den Fachhandel betreten, folgt die persönliche Beratung zu ihren Wünschen. Fessl ist begeistert: "Diese Airbags für die Ohren sind ur leiwand. Sie zerstören die Frisur nicht." Ein paar Kontrollblicke im Spiegel und schon wandern die "Airbags" in die Einkaufstasche.Die nächste Station wird den Schuhen gewidmet. Der Butler wird zu Rate gezogen: "Die braunen Stiefel sind doch super, oder?" Gaby Fessl greift ordentlich zu und gönnt sich fünf Paar Schuhe. Für den neuen Duft wird die Parfümerie aufgesucht. Drei Flaschen füllen die Einkaufstaschen. Auch hier werden wieder Geschenke für die Familie mitgenommen.Was bei einem Gewinnspiel natürlich nicht fehlen darf, ist eine Feier. Nach einer anstrengenden Shopping-Tour wartet im Fotostudio W. Bichler eine Erfrischung. Der edle Tropfen ist selbstverständlich der Cranberry-Cider, den es – wie könnte es anders sein – nur auf der Thaliastraße gibt.