Ein Mekka für Kaffee-Fans: Coffee Festival in Ottakring

10.01.2017, 00:00 Uhr

Von 13. bis 16. Jänner dreht sich in der Ottakringer Brauerei alles um Kaffee.



Fairer Handel im Fokus

OTTAKRING. Von Freitag, den 13., bis Montag, den 16. Jänner, dreht sich in der Ottakringer Brauerei alles um das braune Gold – von der Kaffeebohne bis zum Milchschaum.Auf 2.000 Quadratmetern präsentieren 80 Aussteller ihre Waren. Kaffeebauern bieten Rohkaffee-Spezialitäten zum Verkosten an, Produzenten und Händler zeigen ihre Espressomaschinen, Filter und mehr. Ganz neu: die moderne Interpretation des Kaffees mit Spirituosen, die mit drei kreativen Cocktail-Varianten und einem Wiener Barkeeper-Team Wien-Premiere feiert. Auch die schnell wachsende Mikroröster-Szene präsentiert sich erstmals dem Publikum. Und natürlich darf auch ein Kaffee-Bier nicht fehlen: Das frisch gebraute Spezialbier "Mucke Fuck" hat schon 2016 Kaffee- und Bierliebhaber gleichermaßen begeistert.Bei Vorträgen und Workshops können sich Interessierte eingehend mit der Herkunft des Kaffees beschäftigen. Dabei stehen nachhaltige Produktion und Handel im Vordergrund. Das Vienna Coffee Festival engagiert sich 2017 gemeinsam mit der Wildkaffee Rösterei für ein soziales Projekt in Burundi und sammelt Geldspenden für den Bau einer Schule für die Kinder der Kaffeebauern.

Auch Fairtrade Österreich hat einen Infostand, an dem EZA Frauenkaffee verkostet und gekauft werden kann. Fairtrade-Geschäftsführer Hartwig Kirner: "Dieser stammt von einer Frauen-Kooperative in Honduras, die sich im sonst männlich dominierten Kaffeegeschäft erfolgreich behauptet." Kirner hält am 14. Jänner um 12.30 Uhr einen Vortrag zum Thema "Fairtrade und Direct Trade: Ein Widerspruch?".Das ganze Programm gibt es online auf www.viennacoffee festival.cc