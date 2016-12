Ottakringer Straße: Neuer Anstrich für alte Bänke

06.12.2016, 00:00 Uhr

Die Holzbänke in der Ottakringer Straße sorgten für Aufregung im Bezirk. Jetzt wurden die ersten saniert.

OTTAKRING/HERNALS. Nach viel Streit um die neuen Holzbänke in der Ottakringer Straße wurde jetzt endlich eine Lösung gefunden: Der Bezirk bezahlt nichts für die Sanierung, da es sich um einen Gewährleistungsfall handelt. Nun haben die Bankerl neue Sitzflächen in Erbsengrün und Knallorange bekommen. Die bz hat nachgefragt, wie zufrieden die Politik und die Bürger mit dieser Lösung sind.Bei der Farbgestaltung hat sich der Ottakringer Bezirksvorsteher Franz Prokop (SPÖ) auf das Architektenbüro verlassen: "Bei der Auswahl der Farben sind wir dem Vorschlag des planenden Architekten gefolgt. Wobei man dazu sagen muss, dass man bei der Farbwahl immer ein Für und Wider finden kann."

Kritik am Design

Die Meinungen unter den Bezirksbewohnern sind gespalten. Anrainer Konstantin S. sieht die Lage eher nüchtern: "Ich finde diese Diskussion um die Holzbänke etwas unnötig. Ich stehe dem Ganzen eher gleichgültig gegenüber." Pensionistin Zivadinka C. ist zufrieden: "Diese Bänke sind eine tolle Sache, vor allem für ältere Personen. Leider sehe ich oft Jugendliche, die Glasflaschen oder Ähnliches auf den Bänken zerschlagen."Designer Wolfgang S. ist der Meinung, dass es nie so weit hätte kommen müssen: "Ich denke, es war ein Fehler, massive Holzplatten der Witterung auszusetzen. Das kann so nicht funktionieren." Weiters stören ihn die Metallvorrichtungen an den Bänken. Die gefrästen Metallstücke, die an den Bänken befestigt sind, dienen als Armlehnen und Rückenstütze, sind aber laut Wolfgang S. nur im Weg: "Stellen Sie sich vor, Sie müssen etwas Schweres abstellen und wollen es nicht auf den dreckigen Boden stellen! Da ist das doch nur im Weg."Trotz aller Hindernisse werden die Bänke auch in der kalten Jahreszeit genutzt. Bei den Straßenbahn-Stationen begrüßen viele die Gelegenheit, kurz ausrasten zu können, während sie auf die Bim warten. Der Winter wird jetzt dafür genutzt, alle Bankerl herzurichten. Zum Jahreswechsel sollen alle fertig sein. "Für uns ist es wichtig, dass die Bänke bald wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen", so Prokop.Die Hernalser Bezirkschefin Ilse Pfeffer (SPÖ) schließt sich ihrem Amtskollegen an: "Die Farbgestaltung steht für mich nicht im Vordergrund. Man muss vor allem angenehm darauf sitzen können." Wichtig sei außerdem, dass die Bänke diesmal länger halten als ihre Vorgänger.