Tiergarten Schönbrunn: Endlich sind die Panda-Zwillinge zu sehen

30.12.2016, 14:18 Uhr

Darauf haben viele gewartet: Die Panda-Zwillinge wagen sich aus der Baumhöhle hinaus und sind für die Tiergarten-Besucher zu sehen

WIEN. Die im August geborenen Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban wagen sich endlich vor die Öffentlichkeit. Laut Tiergarten Schönbrunn haben sie am späten Abend des 29. Dezembers die Baumhöhle verlassen erstmals die Nacht außerhalb dieser verbracht. „Seit Tagen haben die Kleinen immer wieder neugierig aus der Höhle herausgeschaut. Gestern Abend ist das Weibchen Fu Feng als erste aus der Höhle herausgeklettert. Kurze Zeit später ist ihr das Männchen Fu Ban gefolgt und die Kleinen sind neugierig durch die Innenanlage getapst“, so die Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

Als ersten Schlafplatz haben sich die Panda-Zwillinge hinter einen der Baumstämme zurückgezogen – immer unter Beobachtung von Yang Yang. Im Moment brauchen die Kleinen noch sehr viel Schlaf. Übrigens: Falls es dem Nachwuchs zu viel wird, haben sie weiterhin die Möglichkeit, sich wieder in die Höhle oder in die Wurfbox zurückzuziehen.Am 7. August sind die Jungtiere in einer Wurfbox hinter den Kulissen zur Welt gekommen. Zuerst war man von nur einem Panda-Baby ausgegangen. Über die Entwicklung der Zwillinge zeigt sich Schratter zufrieden: „Fu Feng wiegt bereits 8,8 Kilogramm, Fu Ban 6,55 Kilogramm. Der Tierarzt aus China, der sie letzte Woche untersucht hat, war ganz begeistert von ihrem Zustand und vor allem auch von ihren Zähnen.“ Diese verwenden sie im Moment noch nur zum spielerischem Beißen. Noch ernähren sich die Pandas nur von Muttermilch.