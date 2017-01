Schwerpunkt auf Busse: Interview mit dem neuen Obmann der Penzinger Grünen

30.01.2017, 00:00 Uhr

Kilian Stark, der neue Grünen-Klubobmann, über Pläne für Öffis, Parks und das Grätzel Penzing.

PENZING.Wir haben einen kleinen Schwerpunkt auf die Verbesserung der Busverbindungen in den äußeren Bezirksteilen gesetzt. Alle unsere Anträge in der vergangenen Bezirksvertretungssitzung wurden an die Verkehrskommission verwiesen und werden dort noch im Detail besprochen.Da gibt es viele kleine Maßnahmen, durch die man lästige Verzögerungen vermeiden könnte, zum Beispiel großzügigere Halteverbote vor und nach den Bushaltestellen. Überhaupt wollen wir im ersten Halbjahr verstärkt ein Auge auf den Busverkehr werfen. Natürlich wünschen wir uns auch dichtere Takte und vor allem auch eine bessere Verbindung vom 14. in den 16. und 17. Bezirk. Das ist natürlich nicht so einfach zu erreichen wie kleine Änderungen.

Zur Person:

Wir sind der Meinung, dass es gerade bei den Öffis eine Angebotsplanung gibt – also das Angebot schafft dann den Bedarf.Da geht für unseren Geschmack viel zu wenig weiter. Es hat ja im vergangenen Jahr eine Bürgerversammlung mit verschiedenen schon sehr ausgereiften Vorschlägen vom Verkehrsbüro "Rosinak & Partner" gegeben. Seit vergangenen Sommer heißt es abwarten. Das hängt sicher auch von der fehlenden Flächenwidmung ab.Hier gibt es die Chance, etwas grundsätzlich neu zu machen, da auch schon von den bestehenden Anrainern in der Penzinger Straße Beschwerden kommen. Die 30er-Zone wird überhaupt nicht eingehalten, auch der durchgängige Rechtsvorrang funktioniert nicht. Traditionell hat es dort viel Kleingewerbe gegeben, die in letzter Zeit aber zunehmend aussterben. Um das zu stoppen, braucht es einfach mehr Attraktivität – auch im öffentlichen Raum – und eine Verkehrsberuhigung. Aber das ist ein mehrjähriger Prozess.Im Inneren des Bezirks müssen wir öffentliche, konsumfreie Räume schaffen, zum Beispiel rund um den Reinlpark. Dieser wird viel genutzt und hier kommt es auch immer wieder zu Konflikten. Die Parkbetreuung kann ja nicht immer vor Ort sein. Langfristig gesehen braucht man dort einfach mehr Raum.Unser langjähriger Wunsch ist ja eine Ausweitung auf die Goldschlagstraße. Der Motorisierungsgrad im Bezirk sinkt. Zum ersten Mal gibt es weniger Pkw als Jahreskartenbesitzer. Da muss einfach bei der SPÖ ein Umdenken stattfinden. Wir brauchen den Platz für andere Dinge als für Parkplätze.Im Mai wird die Chill-out-Zone beim Feilplatz, also beim hinteren Ausgang der U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße, errichtet. Da kommen Sinusliegen hin, also gewellte Bänke. Das ist schon lange ein Anliegen von uns und vergangenes Jahr kam dieser Wunsch auch aus dem Jugendparlament.Kilian Stark (30) ist seit Anfang 2014 bei den Grünen aktiv. 2015 wurde er in Penzing Bezirksrat. Der Vater eines Sohnes war einige Jahre lang in der ÖH aktiv. Seit 2013 ist er selbständig als Trainer in der Erwachsenenbildung tätig.