One Direction: Neuer Look für Harry Styles!

07.01.2017, 11:00 Uhr

Im letzten Jahr hat uns Harry Styles geschockt, als er sich seine Haare für den Streifen Dunkirk abschneiden ließ. Doch das war nicht die einzige neue Frisur des One Direction-Stars, die er im Laufe der Jahre ausprobiert hat…

Sie waren sein Markenzeichen: Man konnte sich Harry Styles ja irgendwie nie so richtig ohne seine lange Mähne vorstellen. Doch im vergangenen Jahr ließ sich der 22-Jährige für eine Filmrolle die Haare abschneiden. Er spielt im Streifen Dunkirk einen Soldaten, und für seinen großen Traum musste Haz das große Opfer bringen. Eigentlich kennen wir ihn seit Beginn von One Direction nur mit langen Locken! Aber halt - zwischendrin hat Hazza doch noch einmal einen neuen Look ausprobiert. Erinnert ihr euch noch daran?

Haz sieht super aus!

Auf einigen Konzerten trug Harry Styles seiner Haare nämlich nicht offen, sondern zu einem Dutt gebunden. Und tatsächlich stand ihm dieser Look einfach ganz ausgezeichnet! Im nacken hat er einen kleinen Zopf gebunden, der seine wilde Mähne bändigt, und singt gedankenverloren in ein Mikrofon. Wie gerne erinnern wir uns an diesen Tag zurück! Wir hoffen, dass Hazzas Haare bis zur reunion von One Direction wieder so lang sind und wir diese Frisur eines Tages doch noch einmal zu sehen bekommen… Fotos von Hazzas Dutt findet ihr hier