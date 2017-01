Marina & The Kats (Österreich)

Eintritt: € 21



Swing! Swing! Swing! Das ist das Motto von Marina & The Kats. Heiße Grooves, traumtanzende Melodien, fetzige Gitarren, treibendes Beserlschlagzeug und die Stimme der hinreißend charmanten Marina, die zu einem ihrer, in verspielter Leichtigkeit dahin perlenden, Scatsoli ansetzt. Da schnippen die Finger, da leuchten die Augen, da wirbelts am Parkett! Am Programm stehen neben vergessen geglaubten Evergreens vor allem eigene Kompositionen, die in märchenhafter Verspieltheit an alte Zeiten anknüpfen und auch das eine oder andere Cover. So hebt man mit Marina & The Kats ab, zu einer träumerischen Reise in die Zeit der Django Reinhardts und Cab Calloways, der Diven und Crooners und landet doch immer wieder sanft im Hier und Heute.



Marina Zettl - Gesang, Snare, Thomas Mauerhofer - Gitarre, Gesang, Peter Schönbauer - Bass, Gesang