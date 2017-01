Moment - Katrin Spiegel

EIN MOMENT VERTONTER POESIE

Österreichisches Singer-Songwriter Debütalbum wird live, analog und unplugged in Wien aufgezeichnet.

Donnerstagabend den 09.02.2017, geht die gebürtige Vorarlbergerin, Katrin Spiegel mit Ihrem Debütalbum in Wien auf die Bühne. Oder besser die Bühne macht das Album, denn die Künstlerin wird Ihr erstes Album unplugged, live und analog vor Ort aufnehmen. Während Sie das Publikum mit Ihrer emotionsstarken, warmen Stimme und eindringlichen Melodien ins Jetzt holt.

Mit dieser Momentaufnahme und der Liebe für Details, bringen Katrin Spiegel und ihr Ensemble Musik ‚back to the roots’ – zurück zum unverfälschten, unbearbeiteten – ‚nackten’ Klang.Der Name ist Programm – die vertonten Gedichte des an diesem Abend entstehenden Live Albums „MOMENT“, lassen dem Publikum Raum für Interpretation und Zeit zum Fallen lassen. Jeder Einzelne wird mit seiner Anwesenheit zu einem Teil des Albums.Katrin Spiegel ist seit mehreren Jahren im Kulturmanagement tätig. Ihre Künstlertätigkeiten umfassen Musik, Poesie, Fotografie, Upcycling, Schauspielerei, und vieles mehr. Jene Vielfältigkeit wird sich auch in der Gesamtdramaturgie dieses Abends widerspiegeln.Mehr Informationen zur Künstlerin und Ticketverkauf per Crowdfunding findest Du auf www.katrinspiegel.com Hier geht's zur Facebook-Veranstaltung Konzertort: Wien, Casino Baumgarten. Linzer Str. 297, 1140 WienDatum: 09.02.2017Uhrzeit: 19:30