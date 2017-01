Pintoo, Iqbal & Haider Khan (Indien)

AT

Sargfabrik, Goldschlagstraße 169, 1140 Wien AT



Eintritt: € 22



Die Brüder Pintoo, Haider und Iqbal Khan gehören einer alten indischen Musikerdynastie aus Rajasthan an. Sie tourten u.a mit Musikgrößen wie CocoRosie oder [dunkelbunt]. In ihrem eigenen Projekt laden sie zu einer Reise durch die Sufi & Rajasthani Folk'n'Roll-Music ein, mit verschiedenen traditionellen, überwiegend perkussiven Instrumenten. Pintoo Khan ist der Hurrikan unter den Khartal Spielern und Meister im Beatbox anmutenden Morchang (indische Maultrommel). Er ist ein rhythmischer Akrobat der die Zuhörer_innen durch sein energetisches und freudvolles Spiel in den Bann zieht. Mit seinen nicht minder begabten Brüdern Haider und Iqbal erobert er zurzeit die österreichische Musikszene.



Pintoo Khan - Khartal, Morchang, Bhapang, Haider Khan - Tabla, Iqbal Khan - Dholak