Sain Mus Extended (Österreich)

Eintritt: € 21Clemens Sainitzer und Philipp Erasmus spielen seit 2006 im Duo „Sain Mus“ zusammen. Die atemberaubende Kombination aus Cello und Gitarre bildet einen einheitlichen Klangeindruck, welcher zwischen melodisch lyrischen Phrasen und experimentell avantgardistische Klängen hin und her wandert.„…es ist eine abwechslungsreiche, äußerst animierte und die Klanglichen Möglichkeiten der Instrumente auslotende Zwiesprache: groovig, ohne bloß draufzudrücken, kulinarisch, aber nie geschmäcklerisch, zartfühlend, aber nie kraftlos.“ (Klaus Nüchtern, Falter)

Mit Gästen werden Sain Mus zu Sain Mus Extended und präsentieren ihr neues Album in der Sargfabrik, welches ein im Moment entstandenes, an vielen verschieden Orten aufgenommenes Werk darstellt. Vordergründig ist der Raum, in dem die Musik passiert, der Augenblick in dem die Musik entsteht.Clemens Sainitzer - Cello, Philipp Erasmus - Gitarre & Gäste