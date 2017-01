Son Of The Velvet Rat (Österreich) CD-Präsentation: Dorado

Eintritt: € 21



Son Of The Velvet Rat ist das Projekt des österreichischen Songwriters Georg Altziebler. Nicht nur hierzulande, sondern auch international genießt der Mann aus Graz einen hervorragenden Ruf.

Das neue Album "Dorado" wurde innerhalb von wenigen Tagen unter der Regie von Joe Henry im Stampede Origin-Studio in Culver City, CA eingespielt - live: von den an Drummer Jay Bellerose' Beinen festgeschnallten Percussion-Instrumenten bis zu Lead-und Backingvocals. Einige wenige instrumentale Overdubs kamen später hinzu, ändern allerdings nichts an der rauen, unmittelbaren Atmosphäre dieser Songkollektion. Es sind Lieder von unterwegs, Momentaufnahmen - im Wissen, dass der Augenblick nicht festgehalten werden kann. Davon, unter anderem, handelt auch dieses Album: Die Gegenwart ist ein Konzept und den Weg zurück gibt es nur in der Erinnerung. Was bleibt, ist das was vor uns liegt, irgendwo hinterm Horizont, unsicher und rätselhaft - Dorado.



Georg Altziebler - Gesang, Gitarre, Albrecht Klinger - Bass, Kolja Radenkovic - Trompete, Gitarre, Muck Willmann - Schlagzeug, Heike Binder - Orgel, Akkordeon