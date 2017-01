The Howlin’ Brothers (USA)

AT

, Goldschlagstraße 169 , 1140 Wien AT

Sargfabrik , Goldschlagstraße 169 , 1140 Wien AT

Eintritt: € 24



Die drei wilden Kerle mit dem schönen Namen The Howlin’ Brothers pflegen einen rauen, rhythmusstarken Stil, in dem sich die gesamte Bandbreite der Roots Music des Südens der USA findet. Ihr Southern Roots Dinner mit Rock’n’Roll Energie ist gewürzt mit Blues, Oldtime, Bluegrass, Old Country und einer Prise Dixieland Jazz. Auf der Bühne erklingen Banjo, Fiddle, Kontrabass, Gitarre und Mundharmonika. Landauf landab preist man das authentische und kraftvolle Auftreten des Trios – Die Brothers reißen das Publikum zu großer Begeisterung hin, nicht zuletzt dank gekonnter Step-Tanz Einlagen von Gitarrist Jared Green und der großartigen Stimme von Ian Craft.



Ian Craft - Banjo, Fiddle, Gesang, Jared Green - Gitarre, Harmonika, Fiddle, Gesang, JT Huskey - Kontrabass, Gesang