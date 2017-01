Vienna Folk (Österreich)

Eintritt: € 22



Ist es die verlockende Liebeserklärung von Herrn Schrammel an Frau Jazz? Oder doch die schüchterne Annäherung des Herrn Jazz an Frau Schrammel, die plötzlich in glühende Leidenschaft ausartet? Wer weiß das schon? Sicher ist jedoch, dass die beiden mehr miteinander zu tun haben, als wir derzeit erahnen! Und sicher ist auch, dass sie von nun an nicht mehr voneinander lassen. Vergessen Sie, was Sie bis jetzt übers Jodeln, Dudeln und Schrammeln gehört haben. Mit Blutauffrischung aus dem steirischen Süden, einem Schuss Geigen- Adrenalin aus OÖ und saitenweise echtem Wiener Blut, erschaffen Dickbauer, die zwei Stippichs und Havlicek gelassene, virtuos zärtliche Musik.



Maria Stippich - Gesang, Johannes Dickbauer - Violine, Helmut Th. Stippich - Knopfharmonika, Gesang, Peter Havlicek - Kontragitarre