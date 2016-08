VOCUMENTA 2016 - Chorus sine nomine - „Sergej Rachmaninow: Das große Abend- und Morgenlob"

, Kirche am Steinhof, Baumgartner Höhe 1 , 1140 Wien AT

Am 23. September konzertiert der Chorus sine nomine innerhalb des Rahmens der diesjährige Vocumenta, Vokalmusik-Zyklus in der Otto-Wagner-Kirche am Steinhof. Es werden herausragende Werke der Vokalmusik im eindrucksvollen Ambiente der Jugendstilkirche am Steinhof erklingen. 1991 von Johannes Hiemetsberger gegründet, zählt der Chorus sine nomine zu den führenden Vokalensembles Österreichs. Werke von Sergej Rachmaninow. Leitung: Johannes Hiemetsberger.