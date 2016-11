Freude schenken – Gutes tun das wäre vielleicht ein Weihnachtsgeschenk

26.11.2016, 20:30 Uhr

Vielleicht für manche ein Weihnachtsgeschenk und zugleich gute Tun. Das wäre doch was.Ich selbst habe diese Information in den Blumengärten Hirschstetten bekommen und gebe das doch sehr gerne weiter.Für die Kinder- Krebs - Hilfe Wien, NÖ und Burgenland.Ich weiß das die Veranstaltung erst am 20.Mai 2017 ist.Aber ein Weihnachtsgeschenk mal anderer Art in Form von Eintrittskarten zu dieser guten Sache ist ja auch was.Danke das man diesen Eintrag beachtet.Lieben Gruß Renate Blatterer