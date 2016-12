Verstecktes Kunsthandwerk in Penzinger Wohnung

20.12.2016, 00:00 Uhr

Peter Rosenleitner ist 89 Jahre alt. Seit seiner Pensionierung stellt er Kunsthandwerk aus Stein und Holz her. Das klingt zunächst nicht sehr spektakulär. Bis man seine kleine Wohnung gesehen hat. Diese ist nämlich zum Ausstellungsraum seiner unzähligen Arbeiten geworden.

PENZING. Peter Rosenleitner arbeitete bis in die 1990er Jahre für die Post beim Kabelbauamt. Dann kam die Pension. Mit der neu gewonnenen Freizeit kam dann auch das neue Hobby, das sich schnell zur Leidenschaft entwickelte. Heute, über zwei Jahrzehnte später, ist Herr Rosenleitners Wohnung Zeugin seines beeindruckenden Schaffens. Die Vielzahl der fantasievollen Skulpturen, Schnitzereien und Miniaturbauten lassen erahnen, wie kreativ und rastlos er über all die Jahre war und vor allem – trotz hohem Alters – heute immer noch ist.

Eine Wohnung wie ein spannendes Museum

Künstlerische Impulse aus dem Wienerwald

Wer will, wer mag ein Weihnachtsgeschenk?

Beinahe jede Wand und jeder Tisch in der Penzinger Wohnung des Pensionärs ist voll bestückt mit großen und kleinen Kunstwerken. Mit wild grinsenden Holzgrimassen, lustigen Schnitzereien, filigran verzierten Figuren und Gefäßen aber auch mit originalgetreuen Nachbauten verschiedenster Gebäude. Die Vielzahl und Diversität seiner Werke verblüfft. In jedem Raum warten neue Überraschungen. Stolz verweist Herr Rosenleitner auf viele verschiedene Details. Man ist erstaunt, wie er es im hohen Alter schafft, seinen Blick scharf und seine Hand ruhig für die Herstellung dieser Sehenswürdigkeiten zu halten. Und Sehenswürdigkeiten sind es allemal. Sie verwandeln die sonst bescheidene Gemeindebauwohnung in ein Museum dicht bestückt mit mythischen Figuren, Tieren und märchenhaften Szenarien aus kleinen Steinen und Holz. Ein Besuch in Herrn Rosenleitners Wohnung ist wie eine Reise in ein Abenteuerland.Die kleinen Steinchen für seine fantastischen Kunstgebilde sammelte er bei ausgedehnten Streifzügen durch Wiens Steinhofgründe. „Heute“, so sagt er, „kann ich diese Spaziergänge leider nicht mehr unternehmen.“ Auch das Holz für seine Arbeit kam immer aus dem Wienerwald. Der Vorrat beider Materialien reicht aber noch für viele weitere Werke. Auffallend bei vielen seiner „Ausstellungsstücke“ ist, dass vor allem Holzelemente immer wieder unbearbeitet bleiben und trotzdem an Gesichter, Piratenschiffe, Tiere und Figuren erinnern. Ganz stolz auf ihren Mann meint Frau Rosenleitner: „Was die Natur gestaltet hat, sind oft schon fertige Kunstwerke. Die offenen Augen meines Mannes sehen das und er weiß, dass diese Gebilde Annahme verdienen.“ Herr Rosenleitner bleibt dabei bescheiden und verweist auf sein aktuelles Werk, einen Krug.Das wichtigste für die Rosenleitners ist aber die Frage nach dem Verbleib ihrer geliebten Kunstwerke. „Es wäre einfach viel zu schade, sollten diese Stücke keine Abnehmer finden. Geld verlangen wir dafür natürlich keines.“ Peter Rosenleitners künstlerisches Erbe soll einfach nur an wertschätzende Personen mit Freude an seiner fantasievollen Arbeit verschenkt werden. Auch weil der Platz in der Wohnung schon länger knapp ist. Bei Interesse bitte per E-Mail an penzing.red@bezirkszeitung.at bei der Redaktion melden! Die Rosenleitners würden sich sehr freuen.