er.lern.bar: Profis helfen Kindern, zu lernen

23.01.2017, 00:00 Uhr

"er.lern.bar." in Hadersdorf-Weidlingau unterstützt Kinder auf ihrem Weg durch die Schule.

PENZING. Egal ob beim Lernen, Sprechen oder anderen Schwierigkeiten: Im Zentrum "er.lern.bar." hilft ein fünfköpfiges Team Kindern und Jugendlichen. Am Anfang stand der Gedanke, eine Anlaufstelle zu bieten. Die Volksschul- und Beratungslehrerin Nikola Krisch entwickelte vor zwei Jahren mit einem Lerncoach das Konzept des ganzheitlichen Zentrums "er.lern.bar."."Der Name kommt von erziehen, lernen und Barrieren überwinden", erklärt Valerie Gogela, selbst Volksschullehrerin an der Astrid-Lindgren-Schule in Neubau und seit Herbst 2016 im fünfköpfigen "er.lern.bar."-Team für Psychomotorik zuständig. "So kann man in meinem Bereich durch Bewegung und Spiel das Selbstwertgefühl der Kinder stärken und ihre sozialen Fähigkeiten erweitern." Darüber hinaus gibt es jeweils eine geschulte Fachkraft in den Bereichen Legasthenie und Konzentration, Logopädie, Kinder- und Jugendcoaching, Antimobbing-Training und Ergotherapie sowie eine Spezialistin für ganzheitliches Entspannungstraining.

Alles unter einem Dach

Zur Sache:

Interessant für Eltern von Kindern, die im Herbst mit der Schule beginnen werden: Im Februar startet ein Schulvorbereitungskurs mit zwölf Einheiten, die jeweils von zwei der Spezialistinnen begleitet werden. "Es ist keine Seltenheit, dass Kinder beispielsweise motorisch nicht dazu in der Lage sind, einen Stift zu halten oder aufrecht bei Tisch zu sitzen", so die Ergotherapeutin Kathrin Neuditschko. "Beginnt man rechtzeitig, zu trainieren, erspart man den Kindern viel Frust und viele Misserfolge am Schulanfang."Fast eineinhalb Jahre lang hat die Gründerin Nikola Krisch nach den passenden Räumlichkeiten gesucht – und schließlich ganz im Westen von Wien nahe des Auhofcenters in der Hauptstraße 108 gefunden. Die jungen Klienten, darunter auch viele Kleinkinder und Babys, kommen meist mit ihren Eltern in die Einrichtung. Daher gibt es auch ein kombiniertes Mama-Baby-Training.Um den hauseigenen Bewegungsraum auf den neuesten Stand zu bringen, hat "er.lern.bar." vor Kurzem eine Crowdfunding-Aktion gestartet, bei der die benötigten 2.000 Euro für die Anschaffung und den Einbau einer neuen Sprossenwand, von Matten und einer Langbank erreicht wurde.Weitere Infos zu den Angeboten und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf www.erlernbar.at und auf Facebook