Flohmarkt in der Werkstatt

, Spallartgasse 10 , 1140 Wien AT

Kooperative Werkstatt , Spallartgasse 10 , 1140 Wien AT

Mit Schwung ins neue Jahr. Am 19. Februar sind wir gemeinsam mit Katja Svejkovsky und Karin Binder wieder für euch da.



Wir finden: es wird viel zu viel weggeschmissen was noch schön, gut und brauchbar ist. Hols dir!



Wir haben in unserem Depot die schönsten Sachen für euch herausgesucht : Bücher, Schallplatten, Video´s, Cd´s, Musikkassetten, Geschirr, Nippes und und und.