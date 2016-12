Fundevogel: Kindermode aus Grimms Märchen

13.12.2016, 00:00 Uhr

Birgit Scholin hat ein eigenes Kindermode-Label namens "Fundevogel"

PENZING. Birgit Scholins Kindermode-Label heißt "Fundevogel". Den Namen hat sie in Anlehnung an das Grimm’sche Märchen mit dem Titel "Lenchen und der Fundevogel" gewählt, in dem sich zwei Kinder erfolgreich gegen eine Hexe und ihre Häscher zur Wehr setzen.Die gebürtige Kärntnerin näht Shirts, Mützen, Bodys, Jacken und Hosen für Kinder von null bis sechs Jahren. Fantasievoll und kunterbunt wie Märchen sind auch die Stoffe, die Scholin für ihre Kreationen verwendet. "Am liebsten arbeite ich mit skandinavischen Stoffen, da diese oft farbenprächtige Muster haben und außerdem einem strengen Reglement unterliegen, das sie als Bio-Stoffe ausweist", erzählt die Schneiderin.

Vom Theater zur Mode

Das Nähen hat sie bei ihrer Tätigkeit als Kostümbildnerin am Theater gelernt. 2010 hat Scholin damit begonnen, Kleidung für ihren kleinen Sohn zu nähen. Vielen Leuten gefiel, was sie produzierte. Und so meldete sie schließlich ein Gewerbe für Kindermode an. Sie eröffnete einen Shop auf der deutschen Online-Plattform "Dawanda" und belieferte Kinderbekleidungsläden im 7. Wiener Gemeindebezirk.Neben der Mode für die Kleinsten näht sie auch Puppen nach Waldorf-Art. Dafür verwendet sie ebenfalls nur hochwertige und zertifizierte Naturmaterialien. Auf Wunsch individualisiert sie die Puppen und fertigt Kleidung nach den Vorstellungen der Kunden an. "Manchmal trudeln auch etwas skurrile Kundenwünsche ein, wie zum Beispiel Strampler für erwachsene Männer. Solche Anfragen bilden aber eher die Ausnahme", sagt Birgit Scholin. Mittlerweile unterrichtet sie auch Bildnerische Erziehung an einem Wiener Gymnasium und vertreibt ihre Ware hauptsächlich auf Designmärkten. Zwischen 10 und 40 Euro kosten die handgefertigten Kleidungsstücke.Scholin ist mit ihrem Kindermode-Label von Freitag, 16. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember, auf dem Akademie-Wintermarkt in der Lehargasse 6–8, 1060 Wien, zu finden. Die Kleidung gibt es auch auf de.dawanda.com/shop/Fundevogel Zu kaufen gibt es Scholins Mode auch am Wintermarkt der Akademie der Bildenden Kunst von Fr., 16. bis So., 18. Dezember (6., Lehargasse 6-8)