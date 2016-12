Glück gehabt: Nach Brand 350 Kilo Feuerwerkskörper entdeckt

07.12.2016, 13:09 Uhr

Wie jetzt bekannt wurde, ist ein Kellerbrand in der Hütteldorfer Straße vergangene Woche vergleichsweise glimpflich ausgegangen.

PENZING. Fünf Tage hat es gedauert, bis der Keller in der Hütteldorfer Straße nach dem Brand am vergangenen Donnerstag wieder betretbar war. So groß war der Schaden, der von dem mehrere Stunden schwelenden Feuer im Lager eines Geschäfts angerichtet worden war.Nun, nach der Untersuchung der Brandermittler, ist klargeworden, wie viel schlimmer der Brand hätte sein können: Es wurden insgesamt 350 Kilogramm an Feuerwerkskörpern und anderen pyrotechnischen Gegenständen sichergestellt. Das Material wurde mit einem Spezialfahrzeug zur Zwischenlagerung nach Niederösterreich gebracht.

Illegale Importe

Bei den Feuerwerksartikeln dürfte es sich um widerrechtliche Importe handeln, die ohne behördliche Genehmigung in dem Kellerabteil gelagert worden waren. Ein Angestellter des Geschäfts (18) wurde angezeigt, weil er verdächtigt wird, den Brand durch das Anzünden eines Feuerwerkskörpers ausgelöst zu haben.