ParkGuEL...Gemeinschaftsgarten...Breitensee

30.09.2016, 09:59 Uhr

Ein Gemeinschaftsgarten mitten in Breitensee entsteht!Ich freue mich auf Anmeldungen zum Infoabend bzw. Anfragen per Mail ParkGuEL@gmx.at oder per SMS +43 680 40 19 825Gastgeber\Initiator ist der Verein "KunstKultur in Breitensee".Partner der Gebietsbetreuung GB*, MA28 und MA42.Koordiniert\organisiert den Park GuEL.Beste GrüßeGerhard Koudela--Gerhard Koudelageschäftsführender ObmannVerein KunstKultur in BreitenseeZVR-Zahl: 451345108KunstKulturinBreitensee@gmx.at1140 Wien