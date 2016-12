Parkprobleme ums Rapid-Stadion: Magistrat überprüft Anrainerparken

07.12.2016, 15:45 Uhr

Die langwierige Parkplatzsuche an Spieltagen sorgt unter den Anrainern für Unmut. Jetzt hat die Verkehrskommission die MA 46 mit einer Studie bezüglich Anrainerparken beauftragt.

PENZING. Die Freude an dem neuen Allianz-Stadion hält sich im unmittelbaren Umkreis – besonders an Spieltagen – in Grenzen. Der Grund: Die Anrainer müssen mühsam nach Parkplätzen suchen, denn trotz guter Öffi-Anbindung wollen viele Fußball-Fans nicht auf ihr Auto verzichten. Hauptkritikpunkt ist, dass es keine neue Parkgarage gibt, obwohl ins neue Stadion 29.000 Personen statt wie früher 17.000 passen. Besonders die Bewohner des Hugo-Breitner-Hofes direkt hinter der Heimstätte der Hütteldorfer leiden unter den Parkplatzproblemen.

Hintergrund:

Im Bezirk ist man bemüht, eine für alle annehmbare Lösung zu finden. Jetzt wurde in der Verkehrskommission einstimmig beschlossen, dass die Verkehrsorganisation (MA 46) eine Studie bezüglich Anrainerparken durchführt. Dabei wird erhoben, wie viele legale Parkplätze es im Grätzel gibt und wie hoch der Verparkungsgrad an Spieltagen ist. "Das heißt aber nicht, dass das Anrainerparken wirklich kommt. Wir erheben jetzt einmal alle Grundlagen um nachher eine gute Entscheidung treffen zu können", so der Leiter der Penzinger Verkehrskommission Wilhelm Holzgruber (SPÖ).Holzgruber rechnet damit, dass es erst Ende März 2017 Ergebnisse geben wird. Denn der Fußballklub geht in Kürze in Winterpause, erst am 18. Februar spielt Rapid wieder zuhause. Davor kann die Verkehrsorganisation natürlich nicht die Überparkung feststellen. "Zwischenzeitlich laufen jedoch Gespräche mit Rapid und den Behörden weiter, wir machen natürlich keine Winterpause", so Holzgruber.Einen weiteren Hoffnungschimmer gibt es: Die Park&Ride-Anlage Hütteldorf wird gerade ausgebaut. Im Frühjahr 2017 sollen die Arbeiten fertig sein. Dann können 190 zusätzlich Autos parken, insgesamt 1.523 Parkplätze.