FUSSFESSEL AUCH MÜTTER MIT KINDERN BEI BEDARFSORIENTIERTER MINDESTSICHERUNG

31.08.2016, 01:00 Uhr

GESETZESÄNDERUNG BEI ( eüH) Fussfessel für alle Mütter mit Kindern unter 18 Jahren, wie Jugendlichen in Ausbildung in bedarfsorientierter Mindestsicherung.

Zum Wohle der Familien und minderjährigen Kinder, wie Jugendlichen in

Ausbildung, muss eine

*GESETZESÄNDERUNG BEI DER VERGABE VON (eüH) FUSSFESSEL*



Es werden wiederum die Kleinen geknechtet und Familien zerstört!?

Es werden wiederum die Kleinen geknechtet und Familien zerstört!?

sofort in Kraft treten.Alleinerziehende Mütter oder Väter mit einer unbedingten Haftstrafe einesWirtschaftsdeliktes, sollten in jedem Fall ihre unbedingte*HAFTSTRAFE IN FORM EINES HAUSARRERSTES ( FUSSFESSEL) verbüssen dürfen,*Der elektronisch überwachte Hausarrest (eüH) muss auch bei Straftätern *einerbedarfsorientierten Mindestischerung (WMG)** ermöglicht werden und dasSOZIALMINISTERIUM muss für die Dauer der unbedingten Haft (eüH) (Fussfessel), den Leisutngsanspruch ohne Unterbrechung weiter zurLebenserhaltung übernehmen.*Die derzeitige Gesetzeslage ermöglicht es lediglich Straftätern, welche im Beruf stehen, ihre unbedingte Strafe mit Fussfesseln (Hausarrest) zu verbüßen. Es ist illusorisch, dass ein Straftäter mit bedarfsorientierter Mindestsicherung nach dem (WMG) eine Anstellung findet, um in diesem realtiv kurzem Zeitraum der unbedingten Haft (höchst Strafzeit 12 Monate) für seinen Lebensunterhalt aufkommen kann.Wobei es bei diesen Straftätern meist um kleine Delikte handelt. Der derzeitige Gesetzestext räumt somit wiederum den gut situierten Straftätern, mit meist schwerern Delikten, welche sich in mehrstelligen-0000000 Beträgen bewegen, eine STRAFERLEICHTERUNG ein.Ein Appell an unseren Jusitzminister, Herrn Dr. Wolfgang Brandstetter, wie unseren Sozialminister Alois Stöger.freie Autorin / BürgerjournalistinIsolde TappeinerWien