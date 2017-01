Gedanken zum neuen Jahr

07.01.2017, 18:21 Uhr

so sagen die Forscher: in Utopien, in fernen.Alle Völker, in ihren Milliarden kaum richtig zu zählen,die tun sich auf Erden´s Enge schon merkbar quälen.Und der Wohlstandsmensch will auf nichts verzichten,doch "Mutter Natur" weiß durch Evolution zu richten:Tiere haben Instinkt, Menschen nur ihren Verstand,und so treibt die Menschheit Instinktlos an den Randdes von ihnen so arg ausgebeuteten Planeten,da hilft dann kein Fluchen und auch kein Beten.

Und vergleichbar, wie Funken im Winde verwehen,so wird auch die Epoche der Menschhei vergehen.In der Relation zum Alter des Universum sind´s bloß Sekundenin denen der Mensch entstanden - und wieder verschwunden ...Voll der Demut sollten wir Menschen eines bedenken:Nicht wir bestimmen - nein: die Natur tut uns lenken.