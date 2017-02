Österreichische Meisterschaft Snooker U21/2016: Silber für Patrick Stift, Bronze an Oskar Charlesworth, beide HSEBC!

04.02.2017, 11:26 Uhr

Florian Nüssle (TSG) verteidigt den Titel

Eine Woche nach dem tollen Erfolg der HSEBC- Jugend bei der Staatsmeisterschaft Allgemeine Klasse (Silber für Oskar Charlesworth,Bronze an Elias Kapitany) fand die Österreichische U21- Meisterschaft statt. Mit dabei diesmal neben dem Favoriten und Titelverteidiger Florian Nüssle auch Philipp Koch (HSEBC) und Florian Toth (15 Reds). Fünf Spieler haben sich qualifiziert, deshalb wurde eine Gruppe ausgespielt.

Die Dominanz von Florian zeigte sich bald, schlussendlich gab er keinen Frame ab und gewann mit vier Mal 2:0 und hält das höchste Break mit zwei Mal 66 Punkten.Die Penzinger HSEBC- Spieler standen jedoch um Nichts nach und konnten sich auf den Plätzen 2 bis 4 platzieren. Für DIE Überraschung sorgte Patrick, der Oskar mit 2:0 schlug und mit seinen anderen Siegen die Silbermedaille sichern konnte. Oskar holte sich somit seine zweite Österreichische Meisterschaftsmedaille in diesem Jahr!Der HSEBC gratuliert herzlich Florian Nüssle zu seinem Sieg und Patrick sowie Oskar zu den Medaillen!Das hohe Niveau dieser Meisterschaften lässt sich übrigens auch daran ablesen, dass die auf dem Stockerl platzierten Spieler jeweils mindestens ein Break über 50 Punkte gemacht haben, was bei 4 gespielten Partien Best of 3 einen ordentlichen Schnitt ergibt.Bild: (C) Marius EDER, HSEBC