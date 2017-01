Snooker: Oskar Charlesworth (16, HSEBC) ist Vizestaatsmeister!

26.01.2017, 23:51 Uhr

Elias Kapitany (19, HSEBC) holt sich Bronze

Bei der Staatsmeisterschaft in der Sportart Snooker am 21. und 22. Jänner zeigte die Penzinger Jugend, was sie drauf hat. Der Heeres- Snooker und English Billiards Club war mit insgesamt 6 Spielern vertreten, und gerade die Jugend zeigte den etablierten Spielern, wo es langgeht!Der jüngste Spieler des Teilnehmerfeldes, Florian Nüssle aus Graz, holte sich mit gerade mal 15 Jahren den Staatsmeistertitel! Im Finale schlug er Oskar Charlesworth, der leider seine großartige Leistung der vorherigen Matches nicht mehr abrufen konnte, klar mit 5:0. Nichts desto Trotz darf dieser die beiden höchsten Breaks des Turnieres mit 74 und 72 Punkten für sich verbuchen!

Bronze ging an seinen Clubkollegen Elias Kapitany, der sein erstmaliges Antreten bei einer Staatsmeisterschaft gleich mit einer Medaille krönte, und an Thomas Janzso vom Wiener Verein 15 Reds KÖÖ Snooker Club.Ein hervorragendes Ergebnis für die Spieler des Penzinger HSEBC!Übrigens kann man dort Snooker auch erlernen: entweder jeden Dienstag von 1700 bis 1900 Uhr beim Jugendtraining (bis 21 Jahre) oder bei den regelmäßigen Grundkursen, der nächste ist schon im März! Nähere Informationen auf der Homepage des HSEBC www.hsebc.at oder per e-mail an office@hsebc.at!