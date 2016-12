3x2 Karten für das neue Kabarett von Karl-Heinz Sigl gewinnen

MAUTHAUSEN. 1955 wurde Kabarettist Karl-Heinz Sigl in Mauthausen geboren. Bereits mit 20 Jahren machte er seine ersten Erfahrungen auf der Bühne. Damals trat er im "Theater im Hof" in seiner Heimatgemeinde auf. Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit musste er seine Leidenschaft für die Schauspielerei bis 2004 vernachlässigen. Aus persönlichen Anlass startete er vor fast 13 Jahren mit seinem ersten Kabarettprogramm. Im Juli 2005 stellte er sein ersten Soloprogramm fertig. Es folgten fünf weitere Programme, mit denen er in ganz Österreich auftrat. Zwischen 400 und 450 Vorstellungen präsentierte er bis heute. Am Samstag, 7. Jänner 2017, um 20 Uhr stellt er sein neuestes Werk "ungeniert. unrasiert! Das verflixte 7te. BestOf and More" im Donausaal Mauthausen vor. Das neue Kabarett von Sigl, der seit zwei Jahren auch Obmann des Heimat- und Museumvereins Mauthausen ist, verbindet Klassiker aus seinen bisherigen sechs Stücken mit gänzlich neuen Aspekten. Für die Premiere in Mauthausen verlost die BezirksRundschau 3x2 Karten.