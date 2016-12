3x2 Karten für die Starnight Mauthausen gewinnen

MAUTHAUSEN. Mit "Grandma's Chocolate Cake" brachte die SPÖ Mauthausen 2016 eine neue Band in den Donausaal. Die Starnight 2016 war ein voller Erfolg.

Trotz ihrer Jugend kann die Band bereits auf mehr als 10 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. Die Newcomer auf den Ball- und Partybühnen begeistern mit mehr als 90 Auftritten im Jahr das Ballpublikum.

Ein abgestimmtes Ballprogramm mit Walzer, ChaChaCha, Jive, Fox, Rumba, Tango, Sambaund den größten Hits und Party-Klassikern von Damals bis Heute garantieren einen vergnüglichen Ballabend bei dem das Tanzen und der Spaß nicht zu kurz kommen.

Selbstverständlich bietet die SPÖ auch dieses Mal wieder den Mauthausner Stars die Bühne. Die ASKÖ Garde mit ihrer Tanzperformance und Ines Perndorfer werden auftreten.

Wie die Jahre zuvor erwartet die Besucher DJ Karl Klug, ein tolles Gewinnspiel, das Glücksrad und spannende Tanzeinlagen.

Ein großartiges Ballerlebnis bei der Starnight 2017 am Samstag, 14. Jänner, ab 19 Uhr in Donausaal ist damit garantiert. Karten sind im Vorverkauf um 10 Euro und an der Abendkasse um 12 Euro erhältlich.